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Общество

Доступность Пскова для туристов обсудили в рамках деловой игры

Транспортное обеспечение и доступность Пскова для путешественников обсудили в проектном офисе «Команда 2018» в рамках деловой игры «Game of Goals» 5 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь отметила, что городская администрация вошла в проект «Мультимодальные города» 2 года назад. «Мы изучали, как наши партнеры решали проблемы с транспортом, комфортной городской средой, доступностью центра города для горожан и туристов и многие другие вопросы, чтобы понять, как опыт других городов поможет нам решить существующие проблемы города Пскова», - сообщила Кристина Кобызь.

Всего в проекте участвуют 16 городов, входящих в программу трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря». Цель проекта - сделать города более комфортными и стабильно развивающимися.

По словам Кристины Кобызь, в настоящее время проводится онлайн-опрос жителей Пскова, в ходе которого они могут внести свои предложения по улучшению городской инфраструктуры, как для самих жителей, так и для туристов.

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