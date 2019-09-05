Яблочные композиции увидят гости усадеб Пушкинского заповедника

23:00, 05 сентября 2019, ПАИ

Мемориальные усадьбы Пушкинского музея-заповедника – Михайловское, Тригорское и Петровское – украсят декоративными композициями из яблок с добавлением осенних цветов и ягод рябины. Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева, выставка «В саду срывает осень яблоки…» откроется 7 сентября.

Главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик отметила, что в Псковской области в пушкинское время и позже яблоки фактически являлись основной плодовой культурой: из них готовили пироги, пастилу и другие сладости, а также разнообразные напитки.

В садах мемориальных усадеб в Пушкинском заповеднике сейчас выращивают более 40 сортов яблок, как старинных, так и современной селекции. Планируется, что яблочные композиции в усадьбах Пушкинского музея-заповедника будут экспонировать до 15 сентября.