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Общество

Яблочные композиции увидят гости усадеб Пушкинского заповедника

Яблочные «пирамиды» на крыльце дома поэта в мемориальной усадьбе «Михайловское» (2017).

Мемориальные усадьбы Пушкинского музея-заповедника – Михайловское, Тригорское и Петровское – украсят декоративными композициями из яблок с добавлением осенних цветов и ягод рябины. Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева, выставка «В саду срывает осень яблоки…» откроется 7 сентября.

Главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик отметила, что в Псковской области в пушкинское время и позже яблоки фактически являлись основной плодовой культурой: из них готовили пироги, пастилу и другие сладости, а также разнообразные напитки.

Энгель Насибулин. Из книги «Сказы о Сямёне Степановиче Гейченка и его служении Александру сыну Сергееву Пушкину». Михайловские яблоки. Из фондов музея.

В садах мемориальных усадеб в Пушкинском заповеднике сейчас выращивают более 40 сортов яблок, как старинных, так и современной селекции. Планируется, что яблочные композиции в усадьбах Пушкинского музея-заповедника будут экспонировать до 15 сентября.

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