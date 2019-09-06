Росгидромет ждёт реорганизация из-за изменения климата

09:06, 06 сентября 2019, ПАИ

Росгидромет ждёт реорганизация в связи с изменением климата. Об этом сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на ВЭФ во Владивостоке, пишет газета «Известия».

По его словам, климатические изменения уже становятся системой, поэтому нужно увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, больше работать на предотвращение и опережение, на прогноз. «Росгидромет ждет серьезная реорганизация в этом плане, это важно», — заявил министр. По его словам, в наличии есть всё, чтобы прогнозировать и быть готовыми к тому или иному событию.

На форуме шла речь о летних природных катаклизмах, приведших к пожарам в Сибири и наводнению в Иркутской области.