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Общество

Росгидромет ждёт реорганизация из-за изменения климата

Росгидромет ждёт реорганизация в связи с изменением климата. Об этом сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на ВЭФ во Владивостоке, пишет газета «Известия».

По его словам, климатические изменения уже становятся системой, поэтому нужно увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, больше работать на предотвращение и опережение, на прогноз. «Росгидромет ждет серьезная реорганизация в этом плане, это важно», — заявил министр. По его словам, в наличии есть всё, чтобы прогнозировать и быть готовыми к тому или иному событию.

На форуме шла речь о летних природных катаклизмах, приведших к пожарам в Сибири и наводнению в Иркутской области.

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