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Конкурсного управляющего новосокольнического колхоза «Родина» дисквалифицировали

Арбитражный суд Псковской области дисквалифицировал на шесть месяцев конкурсного управляющего  колхоза «Родина» в Новосокольническом районе за нарушения законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, надзорное ведомство Новосокольнического района в ходе проверки установило, что конкурсный управляющий проводил расчёты без использования основного расчетного счета должника. При этом законодательством предусмотрено, что конкурсный управляющий обязан использовать только один счет должника в банке или иной кредитной организации (основной счет должника), на который зачисляются  средства должника, поступающие в ходе конкурсного производства, и осуществляются выплаты кредиторам в порядке очередности, установленной законом.

По данному факту было возбуждено административное дело по части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве).

Решение суда не вступило в законную силу.

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