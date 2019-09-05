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Бабушка с внуком попали под колёса Volkswagen в Великих Луках

У жилого дома по Октябрьскому проспекту в Великих Луках 5 сентября около 14:00  Volkswagen Amarok сбил 72-летнюю женщину и ее 9-летнего внука. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерка и ребенок переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Бабушка получила закрытые переломы конечностей и ушибы, ребенок – ушиб бедра. Оба пешехода были доставлены машиной скорой помощи в больницу.

В ведомстве уточнили, что за рулем был 63-летний мужчина, проживающий в деревне Поречье Великолукского района. Установлено, что в момент аварии водитель был трезв. Проводится проверка.

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