Бабушка с внуком попали под колёса Volkswagen в Великих Луках

09:48, 06 сентября 2019, ПАИ

У жилого дома по Октябрьскому проспекту в Великих Луках 5 сентября около 14:00 Volkswagen Amarok сбил 72-летнюю женщину и ее 9-летнего внука. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерка и ребенок переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Бабушка получила закрытые переломы конечностей и ушибы, ребенок – ушиб бедра. Оба пешехода были доставлены машиной скорой помощи в больницу.

В ведомстве уточнили, что за рулем был 63-летний мужчина, проживающий в деревне Поречье Великолукского района. Установлено, что в момент аварии водитель был трезв. Проводится проверка.