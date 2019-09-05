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Футболистов Кокорина и Мамаева отпустили условно-досрочно

Прославившихся на всю Россию отнюдь не спортивными достижениями футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выпустили по УДО. Алексеевский суд Белгородской области рассмотрел ходатайства об условно-досрочном освобождении на выездном заседании в колонии №4, где спортсмены отбывают наказание, сообщает РИА Новости.

Адвокат Татьяна Стукалова уже подтвердила данную информацию.

В мае Кокорина Краснопресненский суд Москвы приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, Мамаева к 1 году и 5 месяцам. Отбывать парни свой срок отправились в колонию общего режима.

Причиной для наказания стало участие в двух потасовках в столице — вначале спортсмены избили водителя телеведущей, потом потасовка произошла в кафе, где жертвой футболистов стал глава Минпромторга Денис Пак.

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