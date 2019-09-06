Ганзейский клуб заработал в Пскове

10:54, 06 сентября 2019, ПАИ

Состоялось первое собрание Ганзейского клуба, организованного Псковским городским молодёжным центром. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

На мероприятии были торжественно награждены волонтёры Молодой Ганзы, прошедшей в рамках 39-х Международных Ганзейских дней в июне 2019 года. Грамоты получили волонтёры, которые координировали работу в штабе, сопровождали делегатов, работали переводчиками и помогали с организацией мероприятий. Администрация Пскова вручила благодарственные письма 77 молодым людям.

На собрании шла речь о работе Ганзейского клуба, в рамках которого планируют приводить скайп-мосты с представителями Ганзейского союза Нового времени и встречи с представителями ганзейских и породнённых городов. Также участники клуба смогут принять участие в создании социальных и туристических проектов.

Ганзейские дни прошли в Пскове с 27 по 30 июня, участниками мероприятий международного праздника стали более 200 тысяч человек. Псков стал вторым российским городом, который принял Ганзу на своей земле. Контроль за подготовкой осуществлял федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец и региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.