Схема движения в районе пересечения Красноармейской набережной и Юбилейной изменится в Пскове

11:24, 06 сентября 2019, ПАИ

Схема движения в районе перекрёстка Красноармейской набережной и улицы Юбилейной изменится в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое проходит 6 сентября.

В соответствии с предложенными изменениями будут сделаны три полосы при движении от моста 50-летия Октября, с одной из которых можно повернуть только направо, а при движении в обратном направлении - две полосы. Сейчас схема организована наоборот.

Заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Градский пояснил, что когда делали три полосы в сторону моста 50-летия Октября, руководствовались тем, что много людей едут на кладбище. Практика показала, что это не так. Поэтому решено изменить схему движения.

Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт заметил, что движение через перекрёсток будет организовано по тому же принципу, что и на «четырёх углах». Он уточнил, что изначально при реконструкции улицы Юбилейной было неверно организовано движение, поскольку преимущество потока всегда делается «в гору, а не с горы». Начальник ОГИБДД добавил, что в результате изменения схемы движения нужно будет делать на перекрёстке «островок безопасности».

Александр Градский обратил внимание, что в том же районе есть проблемный поворот на улицу Мирную. «Светофор проехали, пробка дальше возникает», - пояснил он. Теперь, по решению комиссии, там будет выделенная полоса, а поворот на Мирную при движении в сторону дамбы запретят.