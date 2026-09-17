Работа с пониманием: как ветеран СВО Георгий Кисленко помогает другим вернуться к работе и чувствовать себя уверенно

13:22, 17 сентября 2026, ПАИ

Участник СВО и ветеран боевых действий Георгий Кисленко помогает другим ветеранам трудоустроиться на предприятия. Сам пройдя путь возвращения к мирной работе, он старается создать для новых сотрудников спокойные условия адаптации и учитывать их состояние здоровья. Об этом он рассказал на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 17 сентября.

Георгий Кисленко работает заместителем руководителя по производству в компании «Мега». Предприятие занимается металлоконструкциями, чертежами и изготовлением грузового оборудования. После того как компания начала взаимодействовать с филиалом фонда «Защитники Отечества», специалисты стали направлять туда ветеранов, заинтересованных в вакансиях сварщика, слесаря и грузчика.

На сегодняшний день на предприятиях трудоустроены ещё два ветерана СВО. Один из них работает сварщиком после обучения с нуля, второй – слесарем-сварщиком.

«Естественно, отношусь с максимальным пониманием. Всегда говорю: приступаем к работе в спокойном темпе», – добавил Георгий Кисленко.

По его словам, один из сотрудников получил травмы во время участия в специальной военной операции. Поэтому ему иногда требуется раньше уйти с работы, пройти МРТ или обратиться в медицинское учреждение. Эти обстоятельства согласованы с руководством, а коллектив относится к ним с пониманием.

«У него иногда есть потребность чуть раньше уехать, либо уехать на МРТ, либо в больницу. Мы всегда идем навстречу», – отметил ветеран.

Георгий Кисленко считает, что личный опыт помогает ему лучше понимать состояние тех, кто возвращается из зоны боевых действий и заново выстраивает жизнь в мирной среде. Ветеран может столкнуться с необходимостью восстановить документы, пройти лечение, получить новую квалификацию или подобрать работу с учетом ограничений по здоровью.

В таких случаях важна не только сама вакансия, но и готовность работодателя сопровождать сотрудника в период адаптации. Поддержка со стороны руководства и коллег помогает человеку сохранить работу, постепенно войти в коллектив и почувствовать себя востребованным, подчеркнул Георгий Кисленко.