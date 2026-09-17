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Общество

В Пскове эксперты-криминалисты провели квест для школьников

О профессии эксперта-криминалиста псковским шестиклассникам рассказали специалисты экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области. Мероприятие прошло на базе детской экологической библиотеки «Радуга» в рамках Всероссийской межведомственной операции «Подросток». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

  • В Пскове эксперты-криминалисты провели квест для школьников
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове эксперты-криминалисты провели квест для школьников
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове эксперты-криминалисты провели квест для школьников
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове эксперты-криминалисты провели квест для школьников
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове эксперты-криминалисты провели квест для школьников
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Квест начался с разговора о правовой грамотности. Ребята узнали, что грань между шалостью, вандализмом и хулиганством может быть очень тонкой, поэтому важно понимать последствия своих действий и знать, какие меры ответственности за них предусмотрены.

На мероприятии школьники в игровой форме познакомились с основами криминалистики и методами работы правоохранительных органов. В ходе встречи сотрудники показали ученикам специальный чемодан криминалиста, содержащий различные инструменты и материалы, используемые при расследовании преступлений.

Особый интерес у школьников вызвало практическое задание квеста. Полицейские предложили поучаствовать в процессе обнаружения отпечатков пальцев. Ребята сами искали следы пальцев рук, нанося на листы бумаги специальный криминалистический порошок.

Ранее сообщалось, что профильные кадетские классы Следственного комитета России впервые открыли в Псковской области. Решение о создании кадетских классов было принято по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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