Наталья Мельникова: За восемь лет Псковская область прошла большой путь

13:11, 17 сентября 2026, ПАИ

Сегодня исполняется восемь лет с момента вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области. По этому поводу сенатор от региона в Совете Федерации Наталья Мельникова отметила изменения, произошедшие в области за это время, и подчеркнула важность взаимодействия регионального и федерального уровней.

«За эти годы регион прошёл большой путь. Менялось многое: города и районы, инфраструктура, социальные объекты, дороги, общественные пространства. Но неизменным оставалось главное – внимание к развитию Псковской области и к людям, которые здесь живут», – написала Наталья Мельникова в мессенджере MAX.

По ее словам, заметные изменения произошли в социальной сфере: обновляется образовательная и медицинская инфраструктура, появляются новые школы, ремонтируются учреждения, закупается современное оборудование. Расширяются и меры поддержки жителей. Только в 2025 году на эти цели было направлено около 3,1 млрд рублей, ими воспользовались более 210 тысяч человек.

Мельникова также отметила постоянное взаимодействие с руководством региона. «В качестве сенатора от Псковской области я вижу, насколько значимо для региона, когда вопросы не остаются только на уровне обсуждений, а последовательно доводятся до конкретных решений», – подчеркнула она.

Сенатор добавила, что многие задачи требуют совместной работы региона и федерального уровня, и именно такой подход, по ее мнению, позволяет добиваться результата.

Накануне восьмилетия работы Ведерников представил президенту России Владимиру Путину основные результаты работы Псковской области и планы дальнейшего развития. В ходе рабочей встречи глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области, реализации инфраструктурных проектов и привлечении инвестиций.

«За каждым таким результатом стоит ежедневный труд большой команды, муниципалитетов, предприятий, общественных организаций и, конечно, жителей Псковской земли», – отметила Наталья Мельникова.

В завершение сенатор пожелала губернатору сил и энергии для реализации намеченных планов и новых результатов в развитии региона.

Напомним, Михаил Ведерников был избран губернатором Псковской области 9 сентября 2018 года. 17 сентября исполняется восемь лет со дня его официального вступления в должность главы региона.