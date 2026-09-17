Родителям рассказали, где искать информацию о перечневых олимпиадах

13:27, 17 сентября 2026, ПАИ

Основную информацию о перечневых олимпиадах, в том числе о Всероссийской олимпиаде школьников, аккумулирует сайт олимпиада.ру. Об этом в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой сообщил заместитель председателя регионального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников Илья Васильев.

По его словам, на сайте публикуется информация о начале проведения конкурсных испытаний, правилах отбора и ссылки на сайты этих испытаний. Также у ресурса есть группа в социальной сети «ВКонтакте».

О региональных мероприятиях можно следить на сайте министерства образования Псковской области и на сайте центра. Кроме того, информация дублируется в социальных сетях и рассылается через образовательные организации. Для участия в перечневых олимпиадах, по словам Васильева, нужно следить и за федеральной повесткой.