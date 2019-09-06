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Общество

На Октябрьском проспекте у Детского парка в Пскове поставят светофор

Еще один светофор поставят в Пскове на Октябрьском проспекте. Как пояснили члены городской комиссии по безопасности дорожного движения, заседание которой прошло 6 сентября, это поможет разгрузить и без того узкий проспект. Участники заседания пояснили, что сегодня пешеходы, переходящие улицу от автобусной остановки к центральной городской аптеке постоянно «тормозят» автомобильный поток, передает корреспондент Псковского агентства информации. А потому предложено поставить светофор с «кнопкой», то есть пешеходы смогут выбирать время перехода проспекта. Между срабатыванием кнопки и световым сигналом будет порядка 60 секунд.

Однако начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт в целом не согласился с предложением поставить в этой части города еще один светофор. «Люди будут перебегать на красный, спеша к подошедшему автобусу», - пояснил он. После обсуждения вопросы большинство членов комиссии все же проголосовали за новый светофор.

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