На перекрестке Крестовского шоссе и улицы Германа в Пскове установят допсекцию светофора для поворота направо

12:11, 06 сентября 2019, ПАИ

Режим работы светофора на перекрестке Крестовского шоссе и улицы Германа изменят в Пскове. Такое решение приняли члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, заседание которой проходит 6 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Градский пояснил, что местные жители попросили сделать постоянно действующую стрелку направо, так как там часто собирается пробка. Речь идет о проезде на улицу Германа со стороны железнодорожного переезда.

Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт заявил, что не видит смысла в данных изменениях.

Начальник Управления городского хозяйства Николай Баринов заметил, что это пожелание жителей, чтобы не стоять, а сразу поворачивать.

Владимир Папорт констатировал, что перекрёсток не проблемный, и со стороны города там нет заторов.

При этом члены комиссии говорили об обратном: пробки там всё же есть, особенно, по утрам.

Николай Баринов предложил попробовать в тестовом режиме.

В результате комиссия проголосовала за установку постоянной стрелки для поворота направо.