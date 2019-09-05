27 спектаклей представит Псковский театр в октябре

12:01, 06 сентября 2019, ПАИ

27 спектаклей представит Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина в октябре, половина из них – премьеры прошлого сезона: «Ревизор», комедия «Очень громкая премьера», современная мелодрама «Жанна», фантастическая комедия «R.E.P.L.I.K.A.», спектакль-комикс «Гробница малыша Тутанхомона», спектакль-путешествие для детей и взрослых «Чук и Гек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Кроме того, в октябре театр покажет спектакли из своего классического репертуара: «Метель», «Пиковая дама», «Ионыч», «Отелло». Постановки по произведениям А. С. Пушкина и А. П. Чехова будут начинаться в 17:00, чтобы их могли увидеть школьники.

Вошёл в афишу и спектакль «Река Потудань» по рассказу А. Платонова, который в прошлом году получил шесть номинаций на Национальную театральную премию «Золотая маска».

Будет в октябре и несколько гастрольных спектаклей: в рамках Театральной олимпиады- 2019 Литовская академия музыки и театра (Вильнюс) привезёт поставку «Макбет» по трагедии Шекспира, в рамках Всероссийского театрального марафона Академический театр комедии им Н. Акимова из Санкт-Петербурга представит три комедийных спектакля - «Энергичные люди» по сатирической повести Шукшина, «Бешеные деньги» по пьесе А. Островского и «Хочу сниматься в кино!» по пьесе Саймана.

Для маленьких зрителей в октябре в театре покажут «Год Жирафа» и премьеру сезона «Я сделал крылья и летал».

В театре действуют скидки на репертуарные спектакли: за полцены можно купить билет за месяц до постановки. Подробнее – здесь>>> Также с 1 сентября действуют новые правила продажи и возврата билетов на культурные мероприятия.