В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»

12:23, 06 сентября 2019, ПАИ

Форум «Территория бизнеса – территория жизни» и премия «Бизнес-Успех» пройдут в Пскове 3 октября. Лучшие бизнес-проекты получат символ премии – «Золотой домкрат», путёвку на финал, который пройдёт в Москве и множество других призов от партнёров конкурса.

Организаторы форума «Территория бизнеса – территория жизни» – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке администрации Псковской области.

В мероприятии примут участие Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ», Михаил Ведерников, губернатор Псковской области, Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех», рассказали Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Регистрация на мероприятие здесь >>>.

На форуме состоится пленарная сессия «Территория бизнеса – территория жизни», где спикеры обсудят изменения малого бизнеса в 2019-2020 годах, как договориться с банками и найти финансовые ресурсы для развития, где малый бизнес может найти новые рынки для бизнеса и что необходимо сделать для улучшения предпринимательского климата в регионе.

На форуме в Пскове состоится презентация лучших муниципальных практик поддержки предпринимательства. Оставить заявку для участия в конкурсе муниципалитетов можно, отправив описание муниципальной практики развития предпринимательства, краткую справку о развитии предпринимательства, а также муниципальную программу поддержки предпринимательства на premia@bsaward.ru

Заявки принимаются до 24 сентября включительно.

Также на форуме состоятся различные мастер-классы, один из которых проведёт Василь Газизулин, основатель и управляющий партнёр TopFranchise.ru. На мероприятии состоится круглый стол на тему «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», модератором которого является Алексей Кожевников, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель комитета по туризму «ОПОРЫ РОССИИ». А также круглый стол на тему «Национальный проект популяризация предпринимательства - реализация на местах».

В рамках кейс-конференции предприниматели смогут защитить свои бизнес-проекты перед членами жюри, после чего будут выбраны лучшие, которые приедут на финал в Москву и поборются за победу на федеральном этапе премии. Финалисты премии смогут выиграть обучение на курсах Mini MBA в Университете «Синергия», обучение менеджменту в бизнес-школе «Кайдзен», гаджеты Apple от МСП банка, медиапродвижение и другие ценные призы от партнёров премии «Бизнес-Успех».

Участие бесплатное. Посетить мероприятие могут как участники, так и гости форума, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте.

С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» было проведено более 90 межрегиональных форумов, которые объединили почти 60 000 предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов Премии. Призовой фонд Премии составляет более 60 миллионов рублей.

Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. Приоритетом проекта на 2019 год станет акселерация лидеров Премии.