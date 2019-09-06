«Видеоблогеров» будут готовить в Пскове

12:28, 06 сентября 2019, ПАИ

В Пскове в детской театральной мастерской «Гвозди» открывается новое направление – «Видеоблогер». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, обучающая программа рассчитана на подростков от 12 до 18 лет. Их научат художественной съемке, монтажу на телефоне и созданию собственного видеоблога.

Занятия будут проводиться в мини-группах в формате интенсива. Курс состоит из трёх ступеней, каждая из которых включает пять занятий продолжительностью 1,5 часа. К концу каждой ступени учащиеся будут иметь конкретный результат – видеоролик.

Первая ступень называется «Почему кино - это картина?». В её рамках подросткам расскажут об основных правилах съемки, о принципах монтажа, ракурсах и смыслах.

На второй ступени - «Какими бывают видео в блоге?» - слушатели курса узнают о съёмках на мобильный телефон, обсудят стратегию блога, попробуют новые техники съемки, определятся с целями и мотивацией.

На третьей ступени, которая носит название «Видеолаборатория», начнётся работа над реальными проектами: музыкальным клипом или видеообзором.

Посещать занятия смогут не только участники театральной мастерской, но и все желающие. При этом проходить все три ступени не обязательно, но начать необходимо с первой.

Спецкурс начнётся в конце сентября. Записаться можно по телефонам +7 (911) 891-08-32, +7 (911) 395-77-63.