Долг по налогам в 172 млн рублей накопил 21 должник в Псковской области

13:09, 06 сентября 2019, ПАИ

21 юридическое лицо, работающее в Псковской области, задолжало по налогам 172 млн рублей. Такие данные были озвучены совместном совещании Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области и регионального Управления федеральной службы судебных приставов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе налоговой инспекции.

Участники совещания определили дальнейшие межведомственные мероприятия по проведению рейдов для наложения ареста на имущество должников и их дебиторскую задолженности, также определён план работы по передаче на оценку и продаже имущества неплательщиков.

Также обсуждалось погашение задолженности путем обращения взыскания судебных приставов на имущественные права должников, в том числе на получение арендных платежей, на дебиторскую задолженность, а также по договорам поставки товаров, работ или услуг.