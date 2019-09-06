0
12:23
В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»
11:36
Из роты в палату: Почему из армии некоторые новобранцы отправляются в психиатрическую больницу
11:15
На Октябрьском проспекте у Детского парка в Пскове поставят светофор
10:50
В Пскове на Сиреневом бульваре движение транспорта сделают односторонним
09:43
В детском саду в Переслегино в 2020 году отремонтируют водопровод и часть помещений
23:00
Яблочные композиции увидят гости усадеб Пушкинского заповедника
22:03
Соглашение о передаче части полномочий между администрацией Псковской области и МВД утвердил Дмитрий Медведев
Еще новости
Общество

Всепородная выставка собак «Реал Осень 2019» пройдет в Пскове 7 сентября

Всепородная выставка собак «Реал Осень 2019» состоится в Пскове 7 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.  

На выставку привезут своих питомцев жители Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Эстонии и Латвии. Они поборются за статус кандидатов в чемпионы.

Оценивать собак и выдавать им титулы будет эксперт из Санкт-Петербурга Елена Кулешова.

Мероприятие проводится на площадке Псковского агротехнического колледжа (Ленинградское шоссе, 24). Время работы выставки: с 10:00 до 16:00. Вход бесплатный

5 октября пройдут выставки собак «Кубок Пскова 2019» и «Скобари-2019».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»
06 сентября 2019
В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»
На Октябрьском проспекте у Детского парка в Пскове поставят светофор
06 сентября 2019
На Октябрьском проспекте у Детского парка в Пскове поставят светофор
В Пскове на Сиреневом бульваре движение транспорта сделают односторонним
06 сентября 2019
В Пскове на Сиреневом бульваре движение транспорта сделают односторонним
В детском саду в Переслегино в 2020 году отремонтируют водопровод и часть помещений
06 сентября 2019
В детском саду в Переслегино в 2020 году отремонтируют водопровод и часть помещений
Яблочные композиции увидят гости усадеб Пушкинского заповедника
05 сентября 2019
Яблочные композиции увидят гости усадеб Пушкинского заповедника
Соглашение о передаче части полномочий между администрацией Псковской области и МВД утвердил Дмитрий Медведев
05 сентября 2019
Соглашение о передаче части полномочий между администрацией Псковской области и МВД утвердил Дмитрий Медведев
ФОТОФАКТ: Жители одного из дворов Пскова жалуются на выстроенный сетевым магазином вонючий сарай
05 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Жители одного из дворов Пскова жалуются на выстроенный сетевым магазином вонючий сарай
Около 50 литров спиртосодержащих лосьонов изъяли полицейские в Пскове
05 сентября 2019
Около 50 литров спиртосодержащих лосьонов изъяли полицейские в Пскове

Идет загрузка...