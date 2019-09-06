Всепородная выставка собак «Реал Осень 2019» пройдет в Пскове 7 сентября

13:19, 06 сентября 2019, ПАИ

Всепородная выставка собак «Реал Осень 2019» состоится в Пскове 7 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

На выставку привезут своих питомцев жители Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Эстонии и Латвии. Они поборются за статус кандидатов в чемпионы.

Оценивать собак и выдавать им титулы будет эксперт из Санкт-Петербурга Елена Кулешова.

Мероприятие проводится на площадке Псковского агротехнического колледжа (Ленинградское шоссе, 24). Время работы выставки: с 10:00 до 16:00. Вход бесплатный

5 октября пройдут выставки собак «Кубок Пскова 2019» и «Скобари-2019».