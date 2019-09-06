0
18:22
Ремонт моста через Кебь завершается на трассе Петербург – Псков
17:49
Псковские мотоциклисты считают необходимым ужесточить экзамен на получение прав категории А
15:59
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
15:36
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
13:57
Проспект Ленина в Великих Луках реконструируют
12:23
В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»
11:36
Из роты в палату: Почему из армии некоторые новобранцы отправляются в психиатрическую больницу
Еще новости
Общество

Псковскому адвокатскому сообществу исполнилось 75 лет

6 сентября Псковское адвокатское сообщество празднует 75-летие со дня образования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Торжественное собрание состоялось в актовом зале Псковского государственного университета.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова адвокатов региона поздравил председатель комитета юстиции Сергей Шерстобитов. Он подчеркнул, что эта профессия является одной из самых ответственных и необходимых для государства. «Эффективаная деятельность адвокатского сообщества Псковской области вносит серьезный вклад в укрепление правовой системы региона и всей России. Ваша принципиальность, ответственность и приверженность идеалам справедливости достойны высокой оценки», — обратился Сергей Шерстобитов к виновникам торжества и пожелал всем собравшимся успехов в нелегком труде.

Президент адвокатской палаты Псковской области Алексей Герасимов также получил из рук председателя комитета юстиции поздравление главы региона с прошедшим днем рождения. Затем Сергей Шерстобитов наградил псковских адвокатов благодарственными письмами от администрации региона.

К поздравлениям присоединились президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрий Пилипенко и президент адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко. Они вручили своим псковским коллегам памятные подарки.

История псковской адвокатуры началась с момента освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков и формирования его как отдельного субъекта. В своем современном виде адвокатская палата существует с 2002 года и насчитывает более 200 специалистов, которые защищают интересы псковичей и предприятий в судах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ремонт моста через Кебь завершается на трассе Петербург – Псков
06 сентября 2019
Ремонт моста через Кебь завершается на трассе Петербург – Псков
Псковские мотоциклисты считают необходимым ужесточить экзамен на получение прав категории А
06 сентября 2019
Псковские мотоциклисты считают необходимым ужесточить экзамен на получение прав категории А
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
06 сентября 2019
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
06 сентября 2019
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
Проспект Ленина в Великих Луках реконструируют
06 сентября 2019
Проспект Ленина в Великих Луках реконструируют
В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»
06 сентября 2019
В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»
На Октябрьском проспекте у Детского парка в Пскове поставят светофор
06 сентября 2019
На Октябрьском проспекте у Детского парка в Пскове поставят светофор 1
В Пскове на Сиреневом бульваре движение транспорта сделают односторонним
06 сентября 2019
В Пскове на Сиреневом бульваре движение транспорта сделают односторонним

Идет загрузка...