Псковскому адвокатскому сообществу исполнилось 75 лет

14:53, 06 сентября 2019, ПАИ

6 сентября Псковское адвокатское сообщество празднует 75-летие со дня образования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Торжественное собрание состоялось в актовом зале Псковского государственного университета.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова адвокатов региона поздравил председатель комитета юстиции Сергей Шерстобитов. Он подчеркнул, что эта профессия является одной из самых ответственных и необходимых для государства. «Эффективаная деятельность адвокатского сообщества Псковской области вносит серьезный вклад в укрепление правовой системы региона и всей России. Ваша принципиальность, ответственность и приверженность идеалам справедливости достойны высокой оценки», — обратился Сергей Шерстобитов к виновникам торжества и пожелал всем собравшимся успехов в нелегком труде.

Президент адвокатской палаты Псковской области Алексей Герасимов также получил из рук председателя комитета юстиции поздравление главы региона с прошедшим днем рождения. Затем Сергей Шерстобитов наградил псковских адвокатов благодарственными письмами от администрации региона.

К поздравлениям присоединились президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрий Пилипенко и президент адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко. Они вручили своим псковским коллегам памятные подарки.

История псковской адвокатуры началась с момента освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков и формирования его как отдельного субъекта. В своем современном виде адвокатская палата существует с 2002 года и насчитывает более 200 специалистов, которые защищают интересы псковичей и предприятий в судах.