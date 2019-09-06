Местом силы назвал Печоры президент Международного эногастрономического центра

15:26, 06 сентября 2019, ПАИ

Местом силы назвал Печоры президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман. «Прочувствовать Псковскую область без Печор, наверное, тяжело бы было», - заявил он на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 6 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Леонид Гелибтерман отметил, что посещение Печор состоялось в рамках гастрономической экспедиции, в которой участвуют шеф-повар ресторана высокой французской кухни Cristal Room Baccarat (Москва), работавший в нескольких ресторанах, отмеченных звездами «Мишлен», обладатель множества международных наград, создатель направления синергетическая кухня Мишель Луи Ленц (Франция), мировой туроператор TUI Russia & CIS, от которого приехала заместитель директора по работе с органами власти (GR) и коммуникациям TUI Russia & CIS Светлана Гонецкая. Еще один участник экспедиции - автор проекта «Причудская общественная кухня» (Эстония) Тауно Лаасик, у которого есть несколько проектов, касающихся Псковской области.

Задача экспедиции, как рассказал Леонид Гелибтерман, была посмотреть всё, что можно увидеть за несколько дней. «Старались не просто пробежать, но максимально глубоко поговорить с фермерами, владельцами отелей, рестораторами на предмет того, чтобы им хотелось от этой жизни, дать советы, рекомендации», - подчеркнул он.

В итоге гости побывали в Печорах, в Гостиничном комплексе в Изборске, в усадьбе «Алтун», в «Душевной усадьбе», где производят сыр, на страусиной ферме, в «Малиновой усадьбе», на Талабских островах, в нескольких разноплановых ресторанах.