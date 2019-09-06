Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»

15:36, 06 сентября 2019, ПАИ

Предпринимателей Псковской области приглашают стать партнерами проекта «Подарок новорожденному». Речь идет о сертификате на 5000 рублей, который можно реализовать в партнерских магазинах. Его вручают семьям, в которых после 1 января 2019 года появился малыш.

6 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с руководителями предприятий региона отметил, что в 2019 году на финансирование данной программы направлены 40 млн рублей, передает корреспондент Псковского агентства информации. Однако в перспективе планируется увеличить размер предоставляемых сертификатом средств и расширить перечень партнеров. Сейчас потратить полученные деньги мамы могут на покупку одежды, кроватки или игрушек для ребенка.

Михаил Ведерников призвал участников встречи присоединиться к проекту. Он подчеркнул, что необходим целый комплекс мер по поддержке женщин и семей для создания кофмортных условий с целью рождения детей в регионе. «Подарок новорожденному» - это всего лишь малая часть предпринимаемых усилий.

Сейчас новорожденным наряду с сертификатом вручают памятную медаль и открытку с приветственным адресом главы региона.