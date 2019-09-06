Эксперт: У псковской кухни есть большие перспективы

15:50, 06 сентября 2019, ПАИ

Эксперты озвучили выводы, сделанные ими по итогам гастрономической экспедиции в Псковскую область. Заместитель директора по работе с органами власти (GR) и коммуникациям TUI Russia & CIS Светлана Гонецкая на встрече с журналистами 6 сентября подчеркнула, что членам делегации удалось посмотреть объекты размещения, питания и объекты туристического показа, передает корреспондент Псковского агентства информации. «Перспективы у псковской кухни есть. Туристам есть, что предложить, и есть над чем работать», - сказала она.

При этом, добавила эксперт, у региона есть готовые предложения на любой вкус и кошелек. Светлана Гонецкая заверила, что специалисты, участвовавшие в экспедиции, готовы присоединиться к разработке и анализу маршрутов. «Мы видим перспективу в регионе. Мне кажется, есть достаточно большая перспектива в международном туризме, поскольку регион граничит с многими государствами. Нужно также использовать возможности Северо-Западного федерального округа», - сказала она.

Чем подкупает Псковская область, так это желанием производителей, рестораторов и представителей гостиничного бизнеса работать над этим, откликаться на запросы потребителей. «В Псковской области есть неравнодушные люди, у которых горят глаза», - добавил президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман.