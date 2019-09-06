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Общество

Нормандию напомнил Псков создателю «синергетической кухни» Мишелю Луи Ленцу

Нормандию напомнил Псков шеф-повару ресторана высокой французской кухни Cristal Room Baccarat (Москва), создателю направления «синергетическая кухня» Мишелю Луи Ленцу. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пскове 6 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Когда приехали в Псков, я открыл для себя местность, которая немного похожа на Нормандию, но в то же время очень русская», - отметил шеф-повар. Больше всего ему понравился воздух, русская душа, вежливость, чистота, почва. Мишель Луи Ленц сказал, что благодаря этому путешествию открыл для себя другую Россию, чем очень доволен.

Он обратил внимание на то, что в регионе есть продукты, которых он не увидел в ресторанах, чему был удивлён. «Потребуется еще время, чтобы продукты фермеров стали по-настоящему пригодными для рынка, интересными для потребителя. Очень важно переработать продукты и сохранить природу в них», - считает Мишель Луи Ленц. При этом он добавил, что производителям самим с этой задачей не справиться и нужна помощь региона.

Шеф-повар подчеркнул, что для притяжения клиентов область должна иметь хорошую инфраструктуру, хорошие продукты и хорошую культурную программу, а также бренд в отношении продуктов питания и напитков. 

Президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман добавил, что Мишель Луи Ленц не хочет никого выделять и критиковать. Он рассказал, что во время обеда в гостиничном комплексе «Изборск» в качестве «заедок» была предложена сушеная калина, и шеф-повар попросил ему дать с собой этот продукт, поскольку в Москве такого не найти.

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