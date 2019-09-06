Гастрономический маршрут вокруг чудского озера хотел бы создать Тауно Лаасик

16:57, 06 сентября 2019, ПАИ

Автор проекта «Причудская общественная кухня» (Эстония) Тауно Лаасик хотел бы создать гастрономический маршрут вокруг Чудского озера протяженностью 400 километров. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пскове 6 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Тауно Лаасик уверен, что туристу было бы интересно сравнить кухню на разных берегах Чудского озера – с эстонской и псковской стороны. «Мы считаем, что псковская кухня часть причудской», - добавил он.

Гость отметил, что встретил в Псковской области много людей, которые готовы поддержать его идею и хотят сотрудничать в плане этого гастрономического маршрута. «Сейчас попытаемся найти возможности сотрудничества, вести вместе наших производителей продуктов и напитков», - сказал Тауно Лаасик. Он считает, что такой маршрут принесёт выгоду и российской, и эстонской сторонам, а в перспективе станет знаменитым в Европе.

Заместитель директора по работе с органами власти (GR) и коммуникациям TUI Russia & CIS Светлана Гонецкая добавила, что данный проект интересен и его стоит проанонсировать. «Все возможно, - сказала она. - У вас есть места, которые можно развивать, те же самые острова, но должна быть красивая картинка - привлекательные пристани, пешеходные маршруты с указателями и так далее. Есть места силы, притяжения, эти маршруты отработаны, люди едут туда». Ее внимание привлек Изборск, но и там, есть над чем поработать. А вот готовым турпродуктом Светлана Гонецкая назвала «Малиновую ферму».

«Мы на стадии роста и нам нужна рецензия специалистов, - заявил руководитель компании «Ресторанный партнёр» Андрей Филатов. - Каждый мечтает быт мишленовским шеф-поваром, но надо его хоть раз в жизни увидеть». Проект Тауно он назвал гениальной идеей ,чтобы не утратить свои корни, чтобы сохранялись традиционные блюда «на чистой земле». Андрей Филатов поблагодарил всех экспертов за объективную оценку.