Гастрономический маршрут вокруг чудского озера хотел бы создать Тауно Лаасик
Автор проекта «Причудская общественная кухня» (Эстония) Тауно Лаасик хотел бы создать гастрономический маршрут вокруг Чудского озера протяженностью 400 километров. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пскове 6 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Тауно Лаасик уверен, что туристу было бы интересно сравнить кухню на разных берегах Чудского озера – с эстонской и псковской стороны. «Мы считаем, что псковская кухня часть причудской», - добавил он.
Гость отметил, что встретил в Псковской области много людей, которые готовы поддержать его идею и хотят сотрудничать в плане этого гастрономического маршрута. «Сейчас попытаемся найти возможности сотрудничества, вести вместе наших производителей продуктов и напитков», - сказал Тауно Лаасик. Он считает, что такой маршрут принесёт выгоду и российской, и эстонской сторонам, а в перспективе станет знаменитым в Европе.
Заместитель директора по работе с органами власти (GR) и коммуникациям TUI Russia & CIS Светлана Гонецкая добавила, что данный проект интересен и его стоит проанонсировать. «Все возможно, - сказала она. - У вас есть места, которые можно развивать, те же самые острова, но должна быть красивая картинка - привлекательные пристани, пешеходные маршруты с указателями и так далее. Есть места силы, притяжения, эти маршруты отработаны, люди едут туда». Ее внимание привлек Изборск, но и там, есть над чем поработать. А вот готовым турпродуктом Светлана Гонецкая назвала «Малиновую ферму».
«Мы на стадии роста и нам нужна рецензия специалистов, - заявил руководитель компании «Ресторанный партнёр» Андрей Филатов. - Каждый мечтает быт мишленовским шеф-поваром, но надо его хоть раз в жизни увидеть». Проект Тауно он назвал гениальной идеей ,чтобы не утратить свои корни, чтобы сохранялись традиционные блюда «на чистой земле». Андрей Филатов поблагодарил всех экспертов за объективную оценку.