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Общество

Псковские мотоциклисты считают необходимым ужесточить экзамен на получение прав категории А

Псковские мотоциклисты считают необходимым ужесточить экзамен на получение прав категории А. Об этом шла речь на пресс-конференции 6 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Мотоинструктор, организатор движения мотоджимханы в Пскове Дмитрий Иванов уверен, что в экзамен обязательно нужно включить практическое вождение по городу, увеличить количество часов вождения в автошколах. Кроме того, по его мнению, в России необходимо повысить классность экзаменационных мотоциклов, так как после получения прав многие начинающие водители сразу покупают мощную технику.

Он добавил, что после сдачи экзамена улучшить навыки можно на тренировках по мотоджимхане. Занятия бесплатные, их может посетить любой желающий.

Также обсуждалась необходимость ношения защитной мотоэкипировки.

Организатор мотоджимханы в Латвии Алексей Андреев заметил, что многие мотоциклисты понимают, насколько необходима такая защита, пару раз упав во время тренировочных заездов.

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