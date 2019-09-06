На увеличении объёма практики для мотоциклистов в автошколах настаивают псковские эксперты

17:59, 06 сентября 2019, ПАИ

Эксперты считают, что необходимо увеличить количество часов практических занятий для мотоциклистов в автошколах. К такому мнению пришли участники круглого стола, посвящённого обучению водителей мотоциклов, который прошёл 6 сентября в Пскове.

Инструктор, организатор мотоджимханы в Пскове Дмитрий Иванов отметил, что в Пскове очень не многие автошколы занимаются подготовкой мотоциклистов.

Президент Псковского мотоклуба «Позитивная механика» Игорь Нагнибеда считает, что обучение на категорию А должно соответствовать реалиям. В частности, отметил он, мотоциклистов должны учить, как вести себя на дороге, как тормозить, как правильно расположить руки на руле, как переносить вес, как правильно тормозить, поскольку все эти навыки необходимы для езды по городу.

Инструктор, организатор мотоджимханы в Латвии Алексей Андреев заметил, что в его стране сдать экзамен на права категории А сложнее, но и статистика по ДТП с участием мотоциклистов лучше.

Основатель мотоджимханы в Белоруссии Максим Синькевич добавил, что мотоцикл – более сложное транспортное средство, чем автомобиль, а часов обучения на автодроме отведено меньше.

Один из основателей мотоклуба «Позитивная механика», член Общественной палаты Псковской области Александр Бушуев вообще призвал псковичей отказаться от покупки мотоциклов, поскольку «мотоцикл в России – средство повышенной опасности». Он назвал стереотипом мнение, что мотоцикл – это «романтика». «У нас в стране ни дорог, ни культуры движения на них, ни понимания со стороны других участников дорожного движения нет», - сказал Александр Бушуев.

Организатор мотоджимханы в Эстонии Валерий Абельянов добавил, что новички часто покупают себе очень мощные мотоциклы. «Ребята садятся на литровые мотоциклы, едут прямо, а тут поворот - и улетают в деревья», - заявил он. Организатор движения мотоджимханы в России, создатель методики обучения мотоциклистов Сергей Пекутко обратил внимание на то, что в Европе закреплены законодательно объемы двигателя мотоцикла, который может купить себе новичок.