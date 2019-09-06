Соревнования по конному спорту и гребле пройдут в Пскове 8 сентября

18:24, 06 сентября 2019, ПАИ

8 сентября в Пскове пройдут соревнования по конному спорту и гребле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 11:00 на территории КСК «Родина» состоится Первенство Псковской области по выездке, в соревнованиях примут участия спортсмены из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга. Им предстоит продемонстрировать умение артистично управлять лошадью и разрабатывать «танцевальные» схемы. Состязания пройдут в трех возрастных категориях: дети (до 14 лет), юноши (до 18 лет) и взрослые (старше 18 лет). В каждой из них будут оценивать сложность заявленной программы, чистоту выполнения элементов и быстроту аллюров.

Организаторы - комитет по спорту Псковской области, Федерация конного спорта региона и конноспортивный клуб «Родина».

На территории гребной базы «Ника» запланирован Марафон Псковской области и региональные соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Парад участников начнется в 10:30. Старт соревнованиям будет дан в 11:00. На дистанции 5, 10 и 20 километров покажут свои умения спортсмены 2001-2007 годов рождения и младше. Для участников старшего возраста подготовлен марафон 30 километров. Ожидается прибытие представителей Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Литвы и Белоруссии. Победителей наградят на торжественном параде в 14:00.

Соревнования организуют комитет по спорту Псковской области, региональная федерация гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома и ДЮСШ «Ника».