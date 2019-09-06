0
12:50
Начался прием заявок на Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
12:30
Второй Международный кубок по мотоджимхане пройдёт в Пскове
20:11
«Псков-747» обыграл старейший клуб России и вышел на первое место в турнирной таблице
19:19
Юные псковичи выиграли зональный этап первенства России по футболу
13:23
«Бронзу» завоевал пскович на первенстве Санкт-Петербурга по картингу
13:15
Алексей Немов: Чемпионат мира по силовому воркауту в Пскове — это знаковое событие в мире спорта
09:48
Лучшие результаты показали российские спортсмены на Чемпионате мира по силовому воркауту в Пскове
Еще новости
Спорт

Соревнования по конному спорту и гребле пройдут в Пскове 8 сентября

8 сентября в Пскове пройдут соревнования по конному спорту и гребле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

В 11:00 на территории КСК «Родина» состоится Первенство Псковской области по выездке, в соревнованиях примут участия спортсмены из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга. Им предстоит продемонстрировать умение артистично управлять лошадью и разрабатывать «танцевальные» схемы. Состязания пройдут в трех возрастных категориях: дети (до 14 лет), юноши (до 18 лет) и взрослые (старше 18 лет). В каждой из них будут оценивать сложность заявленной программы, чистоту выполнения элементов и быстроту аллюров.

Организаторы - комитет по спорту Псковской области, Федерация конного спорта региона и конноспортивный клуб «Родина».

На территории гребной базы «Ника» запланирован Марафон Псковской области и региональные соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Парад участников начнется в 10:30. Старт соревнованиям будет дан в 11:00. На дистанции 5, 10 и 20 километров покажут свои умения спортсмены 2001-2007 годов рождения и младше. Для участников старшего возраста подготовлен марафон 30 километров. Ожидается прибытие представителей Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Литвы и Белоруссии. Победителей наградят на торжественном параде в 14:00.

Соревнования организуют комитет по спорту Псковской области, региональная федерация гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома и ДЮСШ «Ника».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался прием заявок на Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
06 сентября 2019
Начался прием заявок на Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Второй Международный кубок по мотоджимхане пройдёт в Пскове
04 сентября 2019
Второй Международный кубок по мотоджимхане пройдёт в Пскове
«Псков-747» обыграл старейший клуб России и вышел на первое место в турнирной таблице
30 августа 2019
«Псков-747» обыграл старейший клуб России и вышел на первое место в турнирной таблице
Юные псковичи выиграли зональный этап первенства России по футболу
27 августа 2019
Юные псковичи выиграли зональный этап первенства России по футболу
«Бронзу» завоевал пскович на первенстве Санкт-Петербурга по картингу
26 августа 2019
«Бронзу» завоевал пскович на первенстве Санкт-Петербурга по картингу
Алексей Немов: Чемпионат мира по силовому воркауту в Пскове — это знаковое событие в мире спорта
26 августа 2019
Алексей Немов: Чемпионат мира по силовому воркауту в Пскове — это знаковое событие в мире спорта
Лучшие результаты показали российские спортсмены на Чемпионате мира по силовому воркауту в Пскове
26 августа 2019
Лучшие результаты показали российские спортсмены на Чемпионате мира по силовому воркауту в Пскове
Фестиваль воркаута пройдет в Псковской области в 2020 году
26 августа 2019
Фестиваль воркаута пройдет в Псковской области в 2020 году

Идет загрузка...