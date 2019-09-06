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С победой в Первенстве России МРО «СЕВЕРО-ЗАПАД» поздравили власти футболистов клуба «Псков-747»

В Пскове состоялось чествование футболистов клуба «Псков-747», которые одержали победу в зональном этапе Первенства России Межрегионального объединения «СЕВЕРО-ЗАПАД» среди юношей 2002-2003 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова футболистов и тренерский состав клуба поздравил заместитель главы региона Николай Цветков. По его словам, такие победы способствуют развитию спорта в регионе, ориентируют молодёжь на здоровый образ жизни.

 «Футбол - это не просто игра, и победа, которую вы одержали, - это торжество не только тела, но и духа, командного духа», - заявил вице-губернатор. Он выразил уверенность, что футболисты и дальше будут достойно представлять область.

«Это знаменательная победа, мы очень вами гордимся», - обратилась к футболистам и. п. главы Пскова Елена Полонская и подчеркнула, что «Псков - 747» - один из лучших спортивных клубов в регионе благодаря всесторонней поддержке, большому труду и вложениям. Она выразила благодарность тренерам, спонсорам, администрации Псковской области, региональной федерации футбола. 

Елена Полонская отметила вклад родителей и медиков, сопровождавших футболистов: «Спасибо за душевное отношение к нашим детям и такое внимание к юным дарованиям Пскова». «Общими усилиями мы все стали одной командой, которая достойна побед и полученных наград. Верим, что ребята достойно представят наш регион и весь Северо-Запад на Первенстве России», - заявила и. п. главы Пскова.

«Для профессионального спорта - это высокое достижение. Выше - только финал России», - заметил депутат Псковского областного Собрания, президент Псковской областной федерации футбола и футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов. Он пожелал футболистам удачи в предстоящих матчах, а также сообщил, что сегодня в клубе занимаются порядка 500 человек и недавно в «Псков-747» была создана первая женская футбольная команда.

 Футболисты получили грамоты, благодарственные письма и ценные подарками.

Зональный этап Первенства России среди юношей 2002-2003 года рождения проходил в Санкт-Петербурге с 22 по 27 августа. Спортсмены из Пскова под руководством тренера Юрия Баскакова выиграли турнир среди юношей 2002 года рождения. Вторая псковская команда  под руководством тренера Андрея Дмитриева вышла в полуфинал в возрастной группе 2003 года рождения и заняла четвёртое место.

 В предыдущий раз турнир такого уровня псковичи выигрывали в 1998 году.

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