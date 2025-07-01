Псковский полумарафон не состоится в этом году

10:06, 01 июля 2025, ПАИ

Псковский полумарафон не состоится в этом году, сообщили ПАИ организаторы забега.

Организаторы Псковского полумарафона сообщили, что мероприятие в 2025 году не состоится из-за недостаточного финансирования. По их словам, стартовые взносы покрывают менее половины затрат на организацию события. «Без достаточной финансовой поддержки мы не можем гарантировать качественное проведение мероприятия, а качество для нас превыше всего! Мы хотим всегда соответствовать планке, когда-то установленной нами же самими», – уточнили организаторы.

Уже оплатившим стартовые взносы на полумарафон предложили перенести этот слот на Псковский марафон в следующем году, либо возврат средств.

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