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Общество

В правительстве опровергли слухи о повышении пенсионного возраста до 70 лет

Источник в аппарате правительства Российской Федерации опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что кабмин прорабатывает вопрос повышения пенсионного возраста в России до 70 лет, передаёт РИА Новости.

О том, что правительство готовит новое повышение пенсионного возраста в стране, рассказал «Независимой газете» депутат Госдумы Валерий Рашкин. По его словам, в кабинете министров создана некая рабочая группа, которая занимается подготовкой очередного этапа пенсионной реформы. Рашкин утверждал, что пенсионный возраст в России планируют поднять до 70 лет и для мужчин, и для женщин,

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», — заявил источник агентства в российском правительстве.

С 2019 года в России началась пенсионная реформа, которая увеличивает возраст выхода на заслуженный отдых. Как известно, возрастать он будет поэтапно, пока к 2028 году не достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Однако граждане, заключившие до 1 января 2019 года договоры с НПФ, имеют право на выплату негосударственной пенсии по прошлым пенсионным границам — 55 и 60 лет соответственно. Те, кто заключил договор после этой даты, получат такое право в соответствии с графиком повышения пенсионного возраста.

Предложения о поправках в закон «О негосударственных пенсионных фондах» были внесены в Госдуму в конце весны. Вчера стало известно, что правительство поддержало законопроект, согласно которому предоставляется право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам — в 60 лет.

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