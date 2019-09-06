Сотрудники отряда «Зубр» провели мастер-класс и открытый урок по самбо для несовершеннолетних осуждённых

20:37, 06 сентября 2019, ПАИ

В рамках патриотического воспитания молодёжи и популяризации здорового образа жизни сотрудниками ОСН «Зубр» был проведен мастер-класс и открытый урок по самбо с несовершеннолетними осуждёнными, состоящими на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В спортивном зале базы ОСН сотрудники спецподразделения организовали занятия по приёмам рукопашного боя и самбо.

Несовершеннолетние, под руководством сотрудников, провели разминку и попробовали свои силы в выполнении отдельных спортивных элементов.

После занятия сотрудники отдела ответили на вопросы подростков, о том - какую роль в их жизни сыграли занятия спортом, как они повлияли на выбор будущей профессии и как спорт помогал им справляться с жизненными трудностями.