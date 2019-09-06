0
21:15
Псковичей приглашают привиться от гриппа
19:30
Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
18:22
Ремонт моста через Кебь завершается на трассе Петербург – Псков
17:49
Псковские мотоциклисты считают необходимым ужесточить экзамен на получение прав категории А
15:59
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
15:36
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
13:57
Проспект Ленина в Великих Луках реконструируют
Еще новости
Общество

Сотрудники отряда «Зубр» провели мастер-класс и открытый урок по самбо для несовершеннолетних осуждённых

В рамках патриотического воспитания молодёжи и популяризации здорового образа жизни сотрудниками ОСН «Зубр» был проведен мастер-класс и открытый урок по самбо с несовершеннолетними осуждёнными, состоящими на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В спортивном зале базы ОСН сотрудники спецподразделения организовали занятия по приёмам рукопашного боя и самбо.

Несовершеннолетние, под руководством сотрудников, провели разминку и попробовали свои силы в выполнении отдельных спортивных элементов.

После занятия сотрудники отдела ответили на вопросы подростков, о том - какую роль в их жизни сыграли занятия спортом, как они повлияли на выбор будущей профессии и как спорт помогал им справляться с жизненными трудностями.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичей приглашают привиться от гриппа
06 сентября 2019
Псковичей приглашают привиться от гриппа
Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
06 сентября 2019
Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
Ремонт моста через Кебь завершается на трассе Петербург – Псков
06 сентября 2019
Ремонт моста через Кебь завершается на трассе Петербург – Псков
Псковские мотоциклисты считают необходимым ужесточить экзамен на получение прав категории А
06 сентября 2019
Псковские мотоциклисты считают необходимым ужесточить экзамен на получение прав категории А
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
06 сентября 2019
Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
06 сентября 2019
Псковских бизнесменов приглашают стать партнерами программы «Подарок новорожденному»
Проспект Ленина в Великих Луках реконструируют
06 сентября 2019
Проспект Ленина в Великих Луках реконструируют
В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»
06 сентября 2019
В Пскове впервые пройдёт премия «Бизнес-Успех»

Идет загрузка...