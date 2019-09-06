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Общество

Прокуратура области держит на контроле расследование уголовного дела в отношении Псковоблсовпрофа

Расследование уголовного дела, связанного с деятельностью Псковского областного совета профессиональных союзов, находится на контроле у прокуратуры области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что прокуратурой Псковской области осуществляется надзор за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту осуществления Псковским региональным союзом организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» незаконной предпринимательской деятельности (статья 171 УК РФ), в результате которой организацией получен доход на сумму более 35 миллионов рублей.

Прокуратурой принято решение об изъятии указанного уголовного дела из производства следователей следственного управления УМВД России по Псковской области.

Основанием для принятия данного решения явилась необходимость проведения следственных действий с участием председателя СОП Псковский облсовпроф Ульяной Михайловой, чья причастность к совершению указанного преступления проверяется.

Поскольку она является депутатом Псковского областного Собрания депутатов, дальнейшее расследование уголовного дела поручено следственному управлению СК России по Псковской области.

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