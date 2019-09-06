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Политика

Эксперт: Споры вокруг земельного участка на Запсковье - это всего лишь попытка заработать электоральные баллы перед выборами

Глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко прокомментировал возникшие в Пскове споры по вопросу застройки пустыря на Запсковье вблизи гипермаркета «Лента».

«Все происходящее — это всего лишь попытка заработать электоральные баллы перед выборами, и не более того. Подобного рода политические технологии направлены лишь на то, чтобы взбудоражить общественное мнение и в моменте, по лёгкому, получить поддержку населения. Авторы, проявляющие заботу о будущем земельного участка, полагаю, потеряют к нему интерес уже утром 9 сентября, после проведения единого дня голосования», - считает Виктор Остренко.

По его словам, речь идет об участке, находящемся в 12-м микрорайоне. Здесь первоначально действительно планировалось возвести здание для одного из федеральных ведомств. Однако впоследствии планы изменились.

«Насколько мне известно, на данный момент участок находится в собственности Росимущества. Администрация области на протяжении некоторого времени прорабатывает вопрос. Власти уже обратились с просьбой передать землю в ведение региона», - пояснил глава исполкома Общероссийского народного фронта в Псковской области.

При обсуждении общественных предложений регионального штаба ОНФ для областной власти было инициировано рассмотрение возможности создания на этом участке комфортного общественного пространства — с зеленой зоной, игровыми площадками и островками для семейного отдыха.

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