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Общество

Минфин РФ объявил о разработке «гарантированного пенсионного продукта»

Минфин РФ разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». По информации пресс-службы министерства, соответствующий документ был направлен в Минтруд на согласование.

Как ожидается, законопроект в ближайшее время представят для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, а затем он будет внесен в правительство, сообщает РИА «Новости».

Так, в числе основных элементов гарантированного пенсионного продукта — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором. Кроме того, предусмотрены налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Минфин пояснил, что в рамках новой системы россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе ОПС накопления. Документ призван создать государственную систему гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, а также создать стимулы как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.

Ранее власти разрабатывали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Главным отличием нового механизма должно было стать то, что накопления будут собственностью граждан.

В свою очередь председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор не видит готовности внедрять сейчас в России систему ИПК. Она подчеркнула, что сегодня необходимо сосредоточиться на «совершенствовании нынешней системы», в том числе на развитии добровольных пенсионных схем, пенсионных накоплений.

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