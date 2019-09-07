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Общество

Объявлен конкурс на реставрацию колокольни Троицкого собора в Пскове

Объявлен конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ на колокольне Троицкого кафедрального собора в Псковском кремле. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10 млн 103 тыс. рублей.  Источник финансирования - федеральный бюджет.

Заказчик - Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации.

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запланированы на 9 октября.

Свято-Троицкий собор входит в состав архитектурного ансамбля Псковского крома и является главным его строением. Современное, четвёртое по счёту, здание собора было построено в 1699 году, на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Первый собор, построенный в X веке по распоряжению княгини Ольги, был деревянным и простоял до первой половины XII века, когда был уничтожен пожаром. 

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