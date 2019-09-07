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Общество

Начальник псковского УФСИН может перейти на работу в пермское управление

Фото УФСИН России по Псковской области

Начальник УФСИН по Псковской области Юрий Лымарь может стать руководителем ГУФСИН по Пермскому краю, пишет «Коммерсант–Прикамье» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Должность начальника управления ФСИН по Пермскому краю стала вакантной в январе 2019 года после ухода генерал-майора внутренней службы Владимира Андреева, который возглавлял ведомство с осени 2017 года. Он написал рапорт об освобождении от должности по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности начальника управления назначен Сергей Носов.  

Юрий Лымарь возглавляет псковское управление ФСИН с 2009 года. С1980 по 1982 год прошёл срочную службу в пограничных войсках. С 1983 по 1987 год учился в Рязанской высшей школе МВД СССР. С 1987 года служил на различных должностях в Управлении исполнения наказаний по Пермской области.

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