Крестный ход пройдёт в Великих Луках 12 сентября
12 сентября в Великих Луках пройдёт крестный ход, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
В связи с этим с 9:45 до окончания шествия будет прекращено движение транспорта по маршруту следования участников от храма Вознесения Христова. Проезд перекроют по улице К. Либкнехта, 5в – в проходе между домом № 6/1 по улице Некрасова и домом № 3 по ул. К.Либкнехта – на перекрестке улицы Некрасова и улицы К. Либкнехта - на площади Ленина (мимо ДМШ № 1 имени М.П. Мусоргского) - на набережной реки Ловати до часовни Александра Невского и в обратном направлении.
Автомобилистов просят заранее продумывать маршрут движения.