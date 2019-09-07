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Общество

Крестный ход пройдёт в Великих Луках 12 сентября

12 сентября в Великих Луках пройдёт крестный ход, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В связи с этим с 9:45 до окончания шествия будет прекращено движение транспорта по маршруту следования участников от храма Вознесения Христова. Проезд перекроют по улице К. Либкнехта, 5в – в проходе между домом № 6/1 по улице Некрасова и домом № 3 по ул. К.Либкнехта – на перекрестке улицы Некрасова и улицы К. Либкнехта - на площади Ленина (мимо ДМШ № 1 имени М.П. Мусоргского) - на набережной реки Ловати до часовни Александра Невского и в обратном направлении.

Автомобилистов просят заранее продумывать маршрут движения.

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