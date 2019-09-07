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Общество

К 20-летию подвига 6-й роты в Великих Луках готовят выставки и концерты

С 1 по 10 октября в Великих Луках в Доме культуры Ленинского комсомола пройдут мероприятия, посвященные 20-летию подвига героев-десантников 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В эти дни в ДК будут работать две экспозиции: выставка-конкурс детского рисунка, посвященная подвигу 6-ой роты и подготовленная совместно с детской художественной школой им. А. А. Большакова, а также выставка, оформленная вместе с краеведческим музеем города Великие Луки.

10 октября в 13:00 и в 19:00 состоятся концертные программы вокально-инструментального ансамбля 76-й Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии «Голубые молнии», с показательными выступлениями по рукопашному бою перед великолучанами выступят воины-разведчики. В рамках первого концерта наградят детей - участников конкурса детского рисунка. Призы и дипломы победителям предоставит региональный фонд «Памяти 6 роты» в городе Великие Луки и Великолукская городская общественная организация «Союз десантников». Перед вечерним выступлением ансамбля состоится возложение цветов к памятной доске в аллее памяти 6-й десантной роты около мемориального воинского захоронения.

6-я рота погибла в 2000 году на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции. В результате неравного боя с боевиками из 90 десантников выжили всего 6. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

В 2020 году пройдут памятные мероприятия в честь 20-летия подвига 6-ой роты, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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