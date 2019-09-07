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Общество

Стелу воинского захоронения на Замковой горе отремонтируют в Усвятах

Стелу воинского захоронения на Замковой горе отремонтируют в Усвятах. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 200 тысяч рублей. Источник финансирования - бюджет муниципального образования и субсидия из областной казны. Проведение аукциона запланировано на 18 сентября.

В братской могиле на Замковой горе похоронены 400 человек, павших на полях сражений с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В центре мемориала – обелиск с беломраморной фигурой вина, преклонившего колено для возложения венка над могилами павших. На обелиске выбиты 343 фамилии. В боях за Усвяты погибли воины разных национальностей, среди них русские, белорусы, украинцы. 

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