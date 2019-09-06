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Спорт

Матч по боксу памяти жертв Беслана пройдёт в Пустошке

7 сентября в Пустошке состоится матчевая встреча по боксу, посвященная памяти жертв Беслана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по спорту Псковской области. 

Состязания соберут спортсменов 2003-2010 годов рождения в шести весовых категориях из районов области. В рамках встречи запланирован показательный бой, который проведут мастера спорта России Игорь Зуев и Глеб Голик.

Мероприятие начнется в 16:00.

Утром 1 сентября 2004 года школу № 1 в Беслане захватили террористы. На протяжении двух дней террористы держали в заложниках учителей, детей, их родителей, всего 1128 мирных граждан. Штурм произошел на третий день. Убиты были 28 террористов. В результате терракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.  

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