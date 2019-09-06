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Спорт

«Кросс Нации» стартует в Пскове 21 сентября

21 сентября в Пскове пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по спорту Псковской области. 

Мероприятие состоится на набережной реки Псковы у Советского моста. Открытие запланировано на 11:20, старт - в 12:00.

Регистрация участников возможна по 20 сентября по адресу: Псков, улица Гагарина, 5а, ДЮСШ «Надежда» (время работы с 10:00 до 18:00), телефон: 8(8112) 73-70-94. В день соревнований можно зарегистрироваться с 9:00 до 11:00 на месте старта.

В «Кроссе нации» могут принять участие граждане всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки.  

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