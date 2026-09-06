Псковский нападающий Морозов забил гол в ворота «Динамо-Барнаула»

22:05, 06 сентября 2026, ПАИ

Псковский воспитанник, нападающий «Акрона-2» Александр Морозов забил гол в выездном матче с «Динамо-Барнаулом» во Второй лиге (дивизион Б). Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Морозов отличился на седьмой минуте встречи. Динамовцы ответили забитым мячом ещё в первом тайме, и матч завершился вничью – 1:1.

Для Александра Морозова это шестой гол в нынешнем сезоне. Кроме того, на его счету две голевые передачи.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».