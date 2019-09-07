Учения ВДВ завершились на полигоне Струги Красные

17:20, 07 сентября 2019, ПАИ

На полигоне Струги Красные завершилось трехдневное тактическое учение Псковского соединения ВДВ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.

В учении приняли участие около 200 десантников гвардейского соединения. Две роты были подняты по тревоге, совершили марш на аэродром погрузки. Часть военнослужащих десантировалась на площадку приземления «Кислово» на парашютах системы Д-10, где вступила в учебный бой.

После они отправились на полигон Струги Красные, где на финальном этапе учения выполнили ночные и дневные стрельбы из вооружения боевых машин. Экипажи отработали нормативы по вождению БМД-2.