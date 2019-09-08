В Опочецком районе разыскивают Галкиных из Санкт-Петербурга

09:22, 08 сентября 2019, ПАИ

Александр Галкин разыскивает в Опочецком районе Псковской области своего двоюродного брата - Владимира Галкина. Заявку о помощи в поиске он направил в адрес телепроекта «Жди меня». Как рассказали Псковскому агентству информации волонтеры проекта, известно, что Владимир родился в 1979 году, проживал с родителями в Санкт-Петербурге. «Его отец Анатолий Галкин и мой отец Василий Галкин родные братья. Видел его лишь на фотографии в 3-летнем возрасте», - рассказал заявитель.

Он уточнил, что Владимир Галкин жил с родителями на Васильевском острове. Отец Володи скончался в 2002 году «при странных обстоятельствах».

Мальчик остался с мамой. «Вскоре злые люди обманом завладели их квартирой и они остались ни с чем. Потом мама Володи тоже умерла. Слышал только, что потом он уехал к родственникам мамы в Псковскую область», - рассказал автор заявки.

Александр Галкин предполагает, что его двоюродный брат может проживать в Опочецком районе Псковской области и просит помочь в поисках.

Все, кому известно о местонахождении Владимира Галкина, могут написать на адрес электронной почты волонтеров проекта «Жди меня» в Псковской области: pskovnews@mail.ru.