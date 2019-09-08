В Белоруссии милиционеры помогли поймать слона
В Брестком районе Белоруссии сотрудники правоохранительных органов помогли помогли поймать и вернуть владельцам циркового слона. Животное сбежало с территории передержки животных перед таможенным контролем, сообщает БЕЛТА. Как уточнили владельцы цирка, слон сломал ограждения и ушел.
Очевидцы заметили животное, гуляющее вдоль деревенской дороги и обратились в милицию. К месту обнаружения необычного громадного циркового артиста сразу же прибыли стражи правопорядка. Они и передали слона владельцам.
Произошло все вблизи деревни Лесково Кобринского района.
Сейчас слон находится в загоне, ему ничего не угрожает.