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В Белоруссии милиционеры помогли поймать слона

В Брестком районе Белоруссии сотрудники правоохранительных органов помогли помогли поймать и вернуть владельцам циркового слона. Животное сбежало с территории передержки животных перед таможенным контролем, сообщает БЕЛТА. Как уточнили владельцы цирка, слон сломал ограждения и ушел. 

Очевидцы заметили животное, гуляющее вдоль деревенской дороги и обратились в милицию. К месту обнаружения необычного громадного циркового артиста сразу же прибыли стражи правопорядка. Они и передали слона владельцам.

Произошло все вблизи деревни Лесково Кобринского района. 

Сейчас слон находится в загоне, ему ничего не угрожает. 

 

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