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Общество

Палкинский район представляет Псковскую область на выставке «Частные музеи России»

Небольшой музей из деревни Вернявино Палкинского района Псковской области представлен на выставке «Частные музеи России». Она проходит в эти дни в Москве, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия. 

Выставка организована при поддержке министерства культуры России. 

Она объединила музеи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Костромы, Великого Новгорода, Кирова, Твери, Орла и многих других городов.

редставлены в экспозиции музеи игрушки, необычные музеи утюгов, упаковки, балалаек, открыток, мыла, швейных машинок и даже музей традиционных русских напитков. 

Псковскую область представляет музей этнографии «Чирская Крыница». Он был основан около 10 лет назад. Первым шагом к формированию экспозиции стали обращения детей, которые несли в местный клуб старые вещи и спрашивали, что это такое и для чего использовалось. Так родилась идея сформировать экспозицию, с помощью которой можно познакомить современных детей с историей края, с бытом их предков. 

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