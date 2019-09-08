Палкинский район представляет Псковскую область на выставке «Частные музеи России»

08:57, 08 сентября 2019, ПАИ

Небольшой музей из деревни Вернявино Палкинского района Псковской области представлен на выставке «Частные музеи России». Она проходит в эти дни в Москве, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Выставка организована при поддержке министерства культуры России.

Она объединила музеи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Костромы, Великого Новгорода, Кирова, Твери, Орла и многих других городов.

редставлены в экспозиции музеи игрушки, необычные музеи утюгов, упаковки, балалаек, открыток, мыла, швейных машинок и даже музей традиционных русских напитков.

Псковскую область представляет музей этнографии «Чирская Крыница». Он был основан около 10 лет назад. Первым шагом к формированию экспозиции стали обращения детей, которые несли в местный клуб старые вещи и спрашивали, что это такое и для чего использовалось. Так родилась идея сформировать экспозицию, с помощью которой можно познакомить современных детей с историей края, с бытом их предков.