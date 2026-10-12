ФК «Псков» впервые с 1999 года выиграл чемпионат СЗФО по футболу

10:21, 12 октября 2026, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» впервые с 1999 года стали победителями чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) среди мужских команд. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В решающем матче турнира псковичи на выезде уверенно обыграли «Динамо-Карелию» – 3:0. В первом тайме счёт открыл Антон Паранин. Во второй половине встречи дубль оформил Сергей Молчанов.

Благодаря этой победе псковичи вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата, обогнав на один балл «Луки-Энергию-2». Великолучане завоевали серебро в этом сезоне.

Напомним, что в последний раз псковский клуб выигрывал окружной чемпионат в 1999 году. Тогда команда называлась «Псков-2000» и ею руководил Эдуард Малофеев.