Чемпионат Псковской области по футболу памяти Игоря Осипенко проходит в Порхове
16-й чемпионат Псковской области по футболу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Игоря Осипенко среди ветеранов проходит в Порховском районе сегодня, 10 октября. Об этом пишет газета «Порховский вестник».
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
Игроков и болельщиков приветствовала консультант управления образования, физической культуры и спорта администрации округа Ирина Кутилова. На турнире в очередной раз присутствовала дочь Игоря Осипенко Ольга, ей представители администрации вручили букет цветов.
В рамках чемпионата будет проведено три матча между сборными командами Порховского и Великолукского районов и Пскова. Каждая игра состоит из двух таймов по 15 минут. В первом матче участвуют команды из Псков и Порхова.
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