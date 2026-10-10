Чемпионат Псковской области по футболу памяти Игоря Осипенко проходит в Порхове

12:39, 10 октября 2026, ПАИ

16-й чемпионат Псковской области по футболу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Игоря Осипенко среди ветеранов проходит в Порховском районе сегодня, 10 октября. Об этом пишет газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»











Игроков и болельщиков приветствовала консультант управления образования, физической культуры и спорта администрации округа Ирина Кутилова. На турнире в очередной раз присутствовала дочь Игоря Осипенко Ольга, ей представители администрации вручили букет цветов.

В рамках чемпионата будет проведено три матча между сборными командами Порховского и Великолукского районов и Пскова. Каждая игра состоит из двух таймов по 15 минут. В первом матче участвуют команды из Псков и Порхова.