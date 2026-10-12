Псковский арбитр обслужит матч «Ахмата» и московского «Динамо» в Кубке России

10:40, 12 октября 2026, ПАИ

Псковский помощник главного арбитра Никита Матиеску обслужит матч четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между московским «Динамо» и «Ахматом». Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Игра состоится 14 октября на домашнем стадионе «Ахмата». Главный арбитр этого матча – Евгений Кукуляк.

«Динамо» идёт на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) и на втором месте – в группе B Кубка России, опережая «Ахмат» на два балла.